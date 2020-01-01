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التفاح يواصل التقدم.. والأقصى يصعق خدمات البريج

الأحد 26 يناير 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التفاح يواصل التقدم.. والأقصى يصعق خدمات البريج


غزة / سما /

حقق التفاح انتصارا غاليا على نظيره الزيتون (3-2), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية التفاح محمد السطري (6), وعمر أبو شقرة (85), وفادي عوض الله (90), في حين أحرز هدفي الزيتون هيثم النجار (12), ونضال حجاج (94).

وشهدت المباراة بعد نهايتها طرد مصطفى أبو عميرة من الزيتون.

ورفع الفائز رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

خدمات البريج – الأقصى (0-1)

وخطف الأقصى فوزا ثمينا من "أنياب" خدمات البريج (1-0).

وأحرز هدف الأقصى محمد الغول (42), ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس, ويبقى رصيد خدمات البريج 23 في المركز السابع.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الأقصى هما أحمد عجور (70), وأحمد أبو كوش (77).

#دوري الأولى #التفاح #خدمات البريج

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