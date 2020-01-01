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جوارديولا يرفع الراية البيضاء: ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

الأحد 26 يناير 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يرفع الراية البيضاء: ليفربول بطل الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

أكد بيب جوارديولا، المُدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي، على أن مُنافسهم ليفربول سيفوز بـ الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مُشيراً لقوة أداء الريدز هذا الموسم في البطولة.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس، :”ليفربول بوضوح سيكون بطل الدوري الإنجليزي، ولكن سيكونون الأبطال في إسبانيا و إيطاليا و ألمانيا”، وأوضح جوارديولا قصده :”سيكونون الأبطال في كل مكان بعد انتصارهم في 22 مُباراة من أصل 23 والتعادل في مُباراة وحيدة”.

وأضاف جوارديولا :”عندما فاز تشيلسي بالدوري لم يتأهلوا في الموسم التالي لدوري أبطال أوروبا، وبالمثل كان ليستر سيتي، أما نحن فكررنا الفوز بالدوري”.

وأضاف :”في إسبانيا لو كُنا بهذا الكم من النقاط هُناك لكُنا بفارق نقطة أو نقطتين عن المُتصدر، وكذلك ألمانيا و إيطاليا”، وأشاد جوارديولا بفريق ليفربول قائلاً :”فريق رائع واستثنائي، لذا علينا قبول ذلك، والتعلم منه”.

#ليفربول #مانشستر سيتي #جوارديولا #الدوري الإنجليزي

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