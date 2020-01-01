مبابي يدرس الانتقال إلى ليفربول

وكالات / سما /

يدرس النجم الفرنسي الصاعد بسرعة الصاروخ كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، فكرة الانتقال إلى نادي ليفربول.

وتم ربط اسم ليفربول في أكثر من مناسبة بضم مبابي، وسط استمرار التكهنات حول مستقبل اللاعب مع رغبة قوية من زين الدين زيدان ونادي ريال مدريد في ضمه.

يعتبر الانتقال إلى ليفربول أكثر جذباً بالنسبة لمبابي في الوقت الحالي، فهو يحلم باللعب حتى لو يوم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أشار جوليان لورينز خبير كرة القدم الفرنسية في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور الإنجليزية.

وقال لورنس لشبكة “ESPN”: “الأمر بسيط للغاية، إذا كان بإمكان ليفربول دفع 300 مليون يورو أو ربما 350 مليون بالمكافآت، ووضع ذلك على الطاولة، وهذا ما سيطلبه باريس من أي فريق يرغب في ضم مبابي”.

وأضاف: “إذا كان ليفربول قادراً على تحمل ذلك، ومنحه الراتب الذي يريده، فسوف يفكر في هذا العرض كل يوم من أيام الأسبوع”.

وتابع: “نعم ريال مدريد هو حلمه ومن المؤكد أنه سيلعب في البرنابيو، لكنه يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، هناك متسع من الوقت للذهاب واللعب في مدريد يوماً ما”.

وأختتم: “الحقيقة هي أنه يرغب أيضاً في اللعب بالدوري الإنجليزي يوماً ما، وليفربول عامل جذب للغاية لأي لاعب كبير في العالم للعب تحت قيادة يورجن كلوب”.