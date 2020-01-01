  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن نتائج استمرار التصعيد بغزة

الأحد 26 يناير 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن نتائج استمرار التصعيد بغزة


غزة / سما /

حملت حركة حماس، اليوم الأحد، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد في قطاع غزة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، "إن هذا القصف والتصعيد لن يرهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة ولن يثنيه عن مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل دفاعاً عن حقوقه وأرضه ومقدساته".

وأضاف "إننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام في كيفية التعامل مع هذا العدو وارباك ساحته وضرب منظومة أمنه واستقراره، والعمل على حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر إرادة المحتل".

وتابع "إن ما يجري من استهداف أمريكي إسرائيلي للوجود الفلسطيني وحقوقه ومقدساته وقضيته الوطنية بتمرير ما يسمى بصفقة القرن بحاجة ماسة للإسراع إلى تغيير هذا الواقع وإعادة صياغة الحالة الفلسطينية ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على خيار وبرنامج المقاومة وتمتين وتعزيز جبهة الكفاح والنضال والفعل المقاوم، وعلى أكثر من محور على الأرض الفلسطينية، وبما يضمن إيلام العدو واستنزاف مقدراته وافشال مخططاته، بالتزامن مع استنهاض الأمة وتحشيد طاقاتها في تعزيز صمود شعبنا ودعم مقاومته وتجريم التطبيع ونزع الشرعية عن الاحتلال".

وكان الاحتلال شن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة، كما ادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

#الاحتلال #حماس #قصف #غزة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة

لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا

قناة عبرية: أبو مازن لا يستطيع القيام بانتفاضة اخرى.. ووقف السلطة للتنسيق الأمني هو لعب بالنار!!

أزمة الغاز بغزة في طريقها للحل هذا الأسبوع

تسجيل مسرب لـ"ترامب" عن سفيرة أميركية: تخلصوا منها!

الأخبار الرئيسية

كوخافي يلغي ندوة لكبار قادة الجيش خشية من التصعيد في غزة و الضفة

غانتس يتوجه إلى واشنطن لبحث "صفقة القرن"

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

ابو مرزوق

الحديث حول صفقة القرن كثر.. أبو مرزوق يناشد الرئيس عباس بدعوة الكل الوطني للقاء بالقاهرة