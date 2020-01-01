حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن نتائج استمرار التصعيد بغزة

غزة / سما /

حملت حركة حماس، اليوم الأحد، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد في قطاع غزة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، "إن هذا القصف والتصعيد لن يرهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة ولن يثنيه عن مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل دفاعاً عن حقوقه وأرضه ومقدساته".

وأضاف "إننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام في كيفية التعامل مع هذا العدو وارباك ساحته وضرب منظومة أمنه واستقراره، والعمل على حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر إرادة المحتل".

وتابع "إن ما يجري من استهداف أمريكي إسرائيلي للوجود الفلسطيني وحقوقه ومقدساته وقضيته الوطنية بتمرير ما يسمى بصفقة القرن بحاجة ماسة للإسراع إلى تغيير هذا الواقع وإعادة صياغة الحالة الفلسطينية ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على خيار وبرنامج المقاومة وتمتين وتعزيز جبهة الكفاح والنضال والفعل المقاوم، وعلى أكثر من محور على الأرض الفلسطينية، وبما يضمن إيلام العدو واستنزاف مقدراته وافشال مخططاته، بالتزامن مع استنهاض الأمة وتحشيد طاقاتها في تعزيز صمود شعبنا ودعم مقاومته وتجريم التطبيع ونزع الشرعية عن الاحتلال".

وكان الاحتلال شن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة، كما ادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.