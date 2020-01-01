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صور: الفنان إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده

الأحد 26 يناير 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الفنان إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده


وكالات

أثار المطرب المصري المشهور، إيهاب توفيق، موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره الأول إثر وفاة والده، حيث أقام حفلا غنائيا في أحد نوادي القاهرة.

وظهر توفيق، مساء الجمعة، بلحية خفيفة، على مسرح نادي "Cairo Jazz Club" بعد 15 يوما من وفاة والده جراء حريق شب في فيلة النجم المصري بمدينة نصر.

وتعرض توفيق لانتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين بسبب إحيائه حفلا بعد أيام من وفاة والده، فيما سخر البعض الآخر من إطلاق لحيته حزنا على أبيه في الوقت الذي يغني ويرقص فيه، بينما رد آخرون بالقول إن حزنه في القلب وهو لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده.

وتوفي أحمد توفيق، والد الفنان المصري، صباح 9 يناير الجاري جراء اندلاع حريق داخل فيلا الفنان، متأثرا بالاختناق.

#إيهاب توفيق #حفل #وفاة
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