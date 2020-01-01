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"اقتصاد غزة" : خطة لتوسيع عمل معبر كرم أبو سالم

الأحد 26 يناير 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اقتصاد غزة" : خطة لتوسيع عمل معبر كرم أبو سالم


غزة / سما /

كشفت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة أنها بصدد تنفيذ خطة لتوسيع عمل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي لها أنه جرى جولة لوفد من وكلاء الوزارات بغزة للمعبر، للإطلاع على سير العمل فيه ومناقشة الإجراءات العملية لمشروع التطوير وتوسيع المعبر.

وأشارت إلى أنه ستتم إضافة مساحات جديدة للمعبر التي من شأنها أن تساهم في تحسين حركة التجارة من والى قطاع غزة وتوحيد الجهود للارتقاء بالعمل في المعبر.

وأكد وكيل الوزارة في غزة رشدي وادي أن الهدف من تطوير المعبر يأتي في إطار رؤية الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات والتجار ومؤسسات القطاع الخاص، لإنجاز معاملاتهم في أقصر وقت ممكن بكل يسر وسهولة، وذلك بحوسبة العمل في المعبر والربط بين الوزارات.

وأوضح وادي أن التطوير في المعبر يهدف أيضًا للحفاظ على سلامة البضاعة، خاصة المواد الغذائية.

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