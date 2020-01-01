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حالة الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة هذا الاسبوع

الأحد 26 يناير 2020 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة هذا الاسبوع


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف وشديد ألبرودة والرياح شمالية غربية  شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء، يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، والرياح غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.

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