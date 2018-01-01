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تسجيل مسرب لـ"ترامب" عن سفيرة أميركية: تخلصوا منها!

السبت 25 يناير 2020 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل مسرب لـ"ترامب" عن سفيرة أميركية: تخلصوا منها!


واشنطن/ وكالات/

نشرت شبكة ABC الأمريكية تسجيلا صوتيا يبحث فيه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن إمكانية إعفاء سفيرة واشنطن لدى أوكرانيا حينذاك ماريا يوفانوفيتش عن منصبها.

وأشارت الشبكة إلى أن ترامب يبحث هذا الموضوع الحساس في التسجيل الذي قيل إنه يعود إلى أبريل 2018 مع مجموعة من الأشخاص، بينهم رجل الأعمال من أصول أوكرانية، ليف بارناس، الذي يعد شريكا مقربا من المحامي الشخصي للرئيس، رودي جولياني، وذلك يفند ادعاءات ترامب بأنه لا يعرف إطلاقا بارناس المتهم بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.

ويشير رجل ذُكر إنه بارناس في المقطع الصوتي الذي قيل إنه سجل أثناء مأدبة في فندق ترامب الدولي، إلى أن أهم مشكلة يجب حلها في أوكرانيا قبل كل شيء هي ضرورة "التخلص من السفيرة"، لافتا إلى أن يوفانوفيتش، الدبلوماسية المخضرمة التي تولت هذا المنصب في عهد الرئيس رونالد ريغان، تتحدث بشكل سيء عن ترامب وتدعو مسؤولين محليين إلى انتظار عزله.

ورد ترامب على ذلك بالقول: "تخلصوا منها. أخرجوها غدا، لا يهمني ذلك إطلاقا. إفعلوا ذلك".

وأقيلت يوفانوفيتش بعد عام من هذا الحوار، وتصر على أنها لم تتلق أي توضيحات بشأن هذه الخطوة، وتنفي حديثها عن إمكانية عزل الرئيس.

ويؤكد هذا التسجيل صحة كلام بارناس الذي أكد في تصريحات صحفية مؤخرا أن ترامب طلب بحضوره من نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جون دي ستيفانو إقالة السفيرة.

وتعد يوفانوفيتش من الشخصيات المهمة في محاكمة ترامب الجارية حاليا في مجلس الشيوخ الأمريكي بتهمة إساءة استغلال الحكم وإعاقة تحقيق الكونغرس في هذه المخالفات المزعومة، إذ يعتقد أن إقالتها جاءت بسبب معارضتها لمساعي البيت الأبيض الرامية إلى إجبار حكومة كييف على فتح تحقيق مع المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن ونجله هانتر.

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