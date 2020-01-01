  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلي: علينا الاعتماد على أنفسنا لمواجهة خطة ترامب.. وهذا الهدف من دعوة غانتس

السبت 25 يناير 2020 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلي: علينا الاعتماد على أنفسنا لمواجهة خطة ترامب.. وهذا الهدف من دعوة غانتس


غزة / سما /

قال العالِم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي: "إن فريق دونالد ترامب السياسي قرر عرض خطته المسماة "صفقة القرن" في هذا التوقيت بهدف دعم فرص بنيامين نتانياهو في الفوز في الانتخابات القادمة".

وأضاف: "إن الهدف من دعوة بيني غانتس لمرافقة نتانياهو في زيارته إلى البيت الأبيض هو تأسيس لشراكةٍ بين نتنياهو وحزب المعارضة (كحول لافان) من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التي تقوم بتطبيق الخطة".

واعتبر مجلي أن "الوضع بالغ الخطورة بسبب غياب الدعم الدولي والعربي الكافي لمواجه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية، مشيرًا إلى ان هذا الغياب لا يفقدنا خياراتنا الوطنية لمواجهة هذه المؤامرة، وعلينا الاعتماد على أنفسنا والشروع فوراً في تعزيز جبهتنا الداخلية لمواجهة خطة التصفية هذه".

وتابع: "هذا يتطلب إنهاء الانقسام، وتوحيد كل القوى السياسية، وإجراء انتخابات عامة".

وشدد على أن الواجب علينا أن نتحرك عربياً لخلق جبهة إقليمية تضمّ السعودية ومصر والأردن وتقف ضد هذا المشروع السياسي التصفوي، وعلينا التحرك فوراً على الجبهة الدولية أيضاً من أوروبا إلى روسيا والصين".

وأكد مجلي أن الاعتماد على أنفسنا يبقى المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه المؤامرة لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية في ظل ضعف وغياب الظهيرين العربي والدولي".

#عدنان مجلي #غزة #صفقة القرن #خطة ترامب #غانتس #نتنياهو #البيت الابيض #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

فيديو: العثور على الطفل قصي ابورميلة من بيت حنينا في عبارة مياه بالقدس

اعتقال "إبليس" بشوارع السعودية وجدل على "مواقع التواصل" (شاهد)

حماس" وخيار يحيى السنوار الصعب.. مايكل ميلستين

بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة

تفاصيل جديدة تكشفها محامية القتيل بمنزل "نانسي عجرم"

لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

أبو مرزوق يُوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن مواجهة صفقة القرن

انتس

غانتس يلبي دعوة ترامب: "صفقة القرن" حجر أساس لأي تسوية وعلامة فارقة لحل الصراع

الرئيس

قيادي بالجهاد يوجه دعوة للرئيس عباس للقدوم الى غزة.. ويحذر زلزال ترامب سيضرب عمق الضفة

الرئيس

قناة عبرية: أبو مازن لا يستطيع القيام بانتفاضة اخرى.. ووقف السلطة للتنسيق الأمني هو لعب بالنار!!

لا يمكن أن نلتزم بالاتفاقيات.. الأحمد: حان وقت تنفيذ قرار إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل