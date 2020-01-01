مجلي: علينا الاعتماد على أنفسنا لمواجهة خطة ترامب.. وهذا الهدف من دعوة غانتس

غزة / سما /

قال العالِم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي: "إن فريق دونالد ترامب السياسي قرر عرض خطته المسماة "صفقة القرن" في هذا التوقيت بهدف دعم فرص بنيامين نتانياهو في الفوز في الانتخابات القادمة".

وأضاف: "إن الهدف من دعوة بيني غانتس لمرافقة نتانياهو في زيارته إلى البيت الأبيض هو تأسيس لشراكةٍ بين نتنياهو وحزب المعارضة (كحول لافان) من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التي تقوم بتطبيق الخطة".

واعتبر مجلي أن "الوضع بالغ الخطورة بسبب غياب الدعم الدولي والعربي الكافي لمواجه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية، مشيرًا إلى ان هذا الغياب لا يفقدنا خياراتنا الوطنية لمواجهة هذه المؤامرة، وعلينا الاعتماد على أنفسنا والشروع فوراً في تعزيز جبهتنا الداخلية لمواجهة خطة التصفية هذه".

وتابع: "هذا يتطلب إنهاء الانقسام، وتوحيد كل القوى السياسية، وإجراء انتخابات عامة".

وشدد على أن الواجب علينا أن نتحرك عربياً لخلق جبهة إقليمية تضمّ السعودية ومصر والأردن وتقف ضد هذا المشروع السياسي التصفوي، وعلينا التحرك فوراً على الجبهة الدولية أيضاً من أوروبا إلى روسيا والصين".

وأكد مجلي أن الاعتماد على أنفسنا يبقى المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه المؤامرة لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية في ظل ضعف وغياب الظهيرين العربي والدولي".