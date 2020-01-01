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نتنياهو عن "صفقة القرن": نحن أمام فرصة تاريخية لن تتكرر

السبت 25 يناير 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو عن "صفقة القرن": نحن أمام فرصة تاريخية لن تتكرر


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، إن إسرائيل أمام فرصة تاريخية لن تتكرر، ولن تحصل إلا مرة واحدة في التاريخ (إشارةً منه إلى نية الإدارة الأميركية نشر الجزء السياسي من صفقة القرن).

جاء ذلك في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر تمهيدًا لاستعداده للسفر إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعدادًا لنشر الصفقة.

وقال: "يجب أن لا نفوت مثل هذه الفرصة التاريخية، لدينا أعظم صديق تملكه إسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض، لذلك لدينا حاليًا أكبر فرصة على الإطلاق ولن تتكرر".

وبين أنه منذ 3 سنوات كان يتحدث باستمرار مع ترامب وفريقه حول أهم الاحتياجات الأمنية والوطنية التي يجب أن تتضمنها أي تسوية سياسية، مضيفًا: "لقد وجدت في البيت الأبيض آذاناً تسمع لنا ولاحتياجاتنا، وآمل أن نقف جميعنا عند المسؤولية أمام هذه اللحظة التاريخية في تاريخ بلدنا"، وفق تعبيره.

وتابع: "سأذهب إلى واشنطن بإحساس بالمهمة العظيمة والمسؤولية الكبيرة والفرصة العظيمة التي لن تتكرر لتأمين مستقبل إسرائيل".

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