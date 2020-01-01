هل ظهر فيروس كورونا الغامض في فلسطين؟.. تعرف على سبل الوقاية من المرض

غزة / سما /

دعت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، المسافرين والعائدين من الصين لتوخي الحذر والابتعاد عن الأماكن التي ينتشر فيها فيروس "كورونا"، أو الاختلاط بالمصابين به.

وأكد مدير الطب الوقائي في الوزارة مجدي ضهير، في تصريح له، أن وزارته وطواقمها بدأت في أخذ الحيطة والحذر وتتابع فيروس "كورونا" من خلال التواصل مع منظمة الصحة العالمية، والوزارة في رام الله.

وأوضح ضهير أن طواقم وزارة الصحة على استعداد تام للتعامل مع المرض الذي لا يعرف الحدود، ولا يوجد له أي لقاح حتى الآن عالمياً، حيث عممت على جميع الطواقم الصحية أعراض الفيروس.

وبين أن قطاع غزة منطقة محاصرة ولا يوجد اتصال مع العالم، من يخرج أو يدخل يكون عبر حاجز بيت حانون قادماً من دولة الاحتلال، ومعبر رفح من مصر، وهي دول تطبق إجراءات واستعدادات من الفيروس.

بدورها، أكد الوزارة في رام الله أن فلسطين خالية تماماً من فيروس كورونا 2 الذي سجل العديد من الوفيات والإصابات في الصين وعدد من دول العالم.

وأضافت "حفاظاً على الصحة العامة ومن أجل العمل على سرعة الاستجابة في رصد الحالات وتشخصيها في فلسطين، وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، فإن وزارة عممت على كافة مراكزها الصحية التعليمات اللازمة والتي منها تعريف الحالة المشتبه بها وطريقة عزلها وتعامل الطواقم الطبية معها سريرياً ومخبرياً".

وأوضحت أن طواقم الوزارة في رام الله وغزة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمواكبة أي مستجدات أو تعليمات تصدرها المنظمة الأممية بهذا الشأن. وعن الوقاية من المرض للمواطنين.

وأكدت على أهمية إتباع التعليمات التالية:

1) الابتعاد عن الاختلاط المباشر مع الذين يعانون من التهاب رئوي.

2) غسل الأيدي بشكل متكرر خاصة بعد التعامل أو الاحتكاك بشخص مريض.

3) تجنب الاحتكاك غير الآمن مع مزارع الحيوانات.

4) الأشخاص ممن يعانون من التهاب رئوي، عليهم الابتعاد مسافة مناسبة عن الآخرين واستخدام المحارم الورقية خلال السعال أو العطس.

5) الالتزام التام بمعايير مكافحة العدوى في المشافي من العاملين الصحيين خاصة في أقسام الطوارئ.

6) على أي مريض عائد من الصين أو من الأماكن التي أُعلن عن ظهور المرض فيها، وعليه عوارض الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي سرعة التوجه إلى أقرب مركز صحي من أجل المعاينة.