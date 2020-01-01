  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزلزال الذي يقوده ترامب سيضرب عمق الضفة الغربية

قيادي بالجهاد يوجه دعوة للرئيس عباس بزيارة غزة وإنهاء الانقسام لمواجهة صفقة القرن

السبت 25 يناير 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد يوجه دعوة للرئيس عباس بزيارة غزة وإنهاء الانقسام لمواجهة صفقة القرن


غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، الرئيس محمود عباس للقدوم إلى قطاع غزة والبدء في إجراءات إنهاء الانقسام لمواجهة "صفقة القرن".

كما دعا البطش في كلمة خلال فعالية "القدس لنا وسنحميها بدمائنا، اليوم السبت، لحراك جماهيري للتصدي لصفقة القرن على امتداد فلسطين والشتات، مشيرًا إلى أن المطلوب تحويل الضفة الغربية وغزة والقدس لساحات انتفاضة في مواجهة الاحتلال.

في السياق، أشار البطش إلى أن هناك نفاق دولي لصالح "إسرائيل"، مضيفًا: "من المؤسف أن العرب باتوا يعملون وسطاء بين فلسطين والاحتلال بدلا من ان يكونوا طرفا في هذا الصراع".

وأوضح البطش، أن الشعب الفلسطيني، سيوصل رسالته برفض القرارات الأمريكية، مشددًا على أن الشعب لن نسمح بتمرير هذه القرارات.

وطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بوقف التنسيق مع العدو الأمريكي و"الإسرائيلي"، لافتًا أن الزلزال الذي يقوده ترامب سيضرب عمق الضفة الغربية.

وأكد البطش، على ضرورة توحيد كل الجهود لمواجهة المشروع الصهيوني بسلب القدس وأراضي الضفة المحتلة.

#الجهاد الاسلامي #الرئيس عباس #غزة #صفقة القرن #انهاء الانقسام #ترامب #الضفة الغربية #قطاع غزة #الجامعة العربية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

فيديو: العثور على الطفل قصي ابورميلة من بيت حنينا في عبارة مياه بالقدس

اعتقال "إبليس" بشوارع السعودية وجدل على "مواقع التواصل" (شاهد)

حماس" وخيار يحيى السنوار الصعب.. مايكل ميلستين

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة العالقة

تفاصيل جديدة تكشفها محامية القتيل بمنزل "نانسي عجرم"

لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا

الأخبار الرئيسية

الهندي

د. الهندي: صفقة القرن تستهدف القضية وما تبقى منها والوقائع على الأرض تتجه نحو التصعيد

الرئيس

قناة عبرية: أبو مازن لا يستطيع القيام بانتفاضة اخرى.. ووقف السلطة للتنسيق الأمني هو لعب بالنار!!

لا يمكن أن نلتزم بالاتفاقيات.. الأحمد: حان وقت تنفيذ قرار إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل

20200125011407

بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة

151211-1746371892

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة