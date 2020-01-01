قيادي بالجهاد يوجه دعوة للرئيس عباس بزيارة غزة وإنهاء الانقسام لمواجهة صفقة القرن

غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، الرئيس محمود عباس للقدوم إلى قطاع غزة والبدء في إجراءات إنهاء الانقسام لمواجهة "صفقة القرن".

كما دعا البطش في كلمة خلال فعالية "القدس لنا وسنحميها بدمائنا، اليوم السبت، لحراك جماهيري للتصدي لصفقة القرن على امتداد فلسطين والشتات، مشيرًا إلى أن المطلوب تحويل الضفة الغربية وغزة والقدس لساحات انتفاضة في مواجهة الاحتلال.

في السياق، أشار البطش إلى أن هناك نفاق دولي لصالح "إسرائيل"، مضيفًا: "من المؤسف أن العرب باتوا يعملون وسطاء بين فلسطين والاحتلال بدلا من ان يكونوا طرفا في هذا الصراع".

وأوضح البطش، أن الشعب الفلسطيني، سيوصل رسالته برفض القرارات الأمريكية، مشددًا على أن الشعب لن نسمح بتمرير هذه القرارات.

وطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بوقف التنسيق مع العدو الأمريكي و"الإسرائيلي"، لافتًا أن الزلزال الذي يقوده ترامب سيضرب عمق الضفة الغربية.

وأكد البطش، على ضرورة توحيد كل الجهود لمواجهة المشروع الصهيوني بسلب القدس وأراضي الضفة المحتلة.