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فاجعة في الأردن.. مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة والسبب مدفأة!

السبت 25 يناير 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فاجعة في الأردن.. مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة والسبب مدفأة!


عمان /سما/

لقي 6 أشخاص من أسرة أردنية واحدة مصرعهم مساء اليوم السبت، إثر اختناقهم بالغازات المنبعثة من مدفأة الغاز بالمنزل أثناء نومهم في منزلهم في الكرك جنوب المملكة.

ووفقًا لبيان مديرية الدفاع المدني: "فإن طواقم الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء اليوم السبت، مع وفاة ستة اشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل منزلهم بمنطقة سول" الواقعة في محافظة الكرك 118 كلم جنوب عمان".

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني أياد العمرو: "إن فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفيين وهم: الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري"، داعيًا المواطنين لضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم".

#وفاة #الاردن #مدفأة

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