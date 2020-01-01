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لقاء في جنين يبحث مشروعاً حول السياحة البطيئة في حوض المتوسط

السبت 25 يناير 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء في جنين يبحث مشروعاً حول السياحة البطيئة في حوض المتوسط


جنين / سما /

اطلع رئيس جمعية الحياة البرية في فلسطين عماد الاطرش، السبت، رئيس بلدية جنين فايز السعدي، على المشروع الذي تنوي الجمعية تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة حول السياحة البطيئة في حوض المتوسط، وذلك خلال لقاء عقد في مكتبه بحضور منسق لجنة تنشيط السياحة في محافظة جنين ربيع ياسين والباحثة والناشطة المجتمعية د. رولا جاد الله والفنان التشكيلي سلطان السعدي من البلدية.

واشار الاطرش إلى أن المشروع ينفذ في ست دول تشمل الى جانب فلسطين كلاً من الأردن ومصر وإسبانيا وإيطاليا واليونان، ويهدف إلى إيجاد برامج سياحية مستدامة وتعزيز المسارات البيئية.

وثمن رئيس البلدية والحاضرون الجهود المبذولة وضرورة النهوض بالواقع السياحي في المحافظة، التي تشهد نهضة وتمتاز بعدة خصائص جاذبة على كافة الأصعدة، مؤكدين استعداد البلدية لتذليل العقبات لتنشيط وترويج السياحة في جنين.

#جنين #السياحة

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