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"الخارجية": إبعاد رجال الدين عن الأقصى انتهاك فاضح لحرية العبادة

السبت 25 يناير 2020 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": إبعاد رجال الدين عن الأقصى انتهاك فاضح لحرية العبادة


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، إن إبعاد رجال الدين والمواطنين عن المسجد الأقصى المبارك هو انتهاك فاضح للحق في حرية العبادة، وتصعيد خطير وجزء لا يتجزأ من التضييقات والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المصلين، وعلى الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

وأدانت الوزارة في بيان لها، قرار سلطات الاحتلال بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري لمدة أربع شهور عن المسجد الأقصى المبارك، كما أدانت بشدة أيضاً قرارات الابعاد عن الأقصى التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد.

وأعلنت رفضها لتلك السياسات والقرارات الاسرائيلية، مؤكدةً على عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي أو لا يصلي في المسجد الأقصى، ومن يدخله او يدخل إلى بقية الأماكن المقدسة.

كما أكدت على أنه لا صلاحية لدولة الاحتلال بإدخال المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى تحت غطاء السياحة.

وأضافت "لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبياً ودينياً ووطنياً وسياسياً ودولياً، وستبقى وزارة الخارجية تنبري لهذه السياسات الاحتلالية الاحلالية وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة".

وقالت، إن المطلوب عربياً وإسلامياً تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات حتى يتم إفشالها.

#الخارجية والمغتربين #المسجد الاقصى

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