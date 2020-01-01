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وزير الخارجية الغيني يستقبل وفدا فلسطينيا مختصا بأمن المعلومات

السبت 25 يناير 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الغيني يستقبل وفدا فلسطينيا مختصا بأمن المعلومات


كوناكري /سما/

استقبل وزير الخارجية الغيني مامادي توريه، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى غينيا ثائر أبو بكر، والوفد الفلسطيني التقني الذي نفذ المرحلة الأولى من مشروع إدارة الوثائق والشبكات وأمن الاتصالات والمعلومات.

ورحب الوزير الغيني بالوفد وشكر دولة فلسطين على ما تقدمه من دعم تقني وفني وتدريب للكوادر المختصة في هذا المجال. وخص الوزير خلال حديثه  الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية ممثلة بالوزير رياض المالكي، وباقي الشركاء بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع المعني أساسا بإدارة الوثائق وأمن المعلومات.

وأشاد الوزير توري، بنوعية الخبرات الفلسطينية ومستواها، وأكد أنه يرغب بالاستفادة من الخبرات الفلسطينية العلمية والعملية في العديد من المجالات .

بدوره شكر مدير عام الوكالة الفلسطينية الوزير الغيني وأبلغه تحيات نظيره وزير الخارجية رياض المالكي.

يذكر أن مهمة الوفد في غينيا استمرت لمدة ثمانية أيام، وشارك فيها العديد من الشركاء الحكوميين المختصين في دولة فلسطين .

#غينيا #فلسطين #أمن المعلومات

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