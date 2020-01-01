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إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

السبت 25 يناير 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس


نابلس / سما /

 أصيب مواطنان بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة، اليوم السبت، عقب الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين في بلدة الساوية جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي الساوية مراد أبو راس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن عبد الجواد محمد حامد خليل (62 عاما) ونجله نزار، واعتدوا عليهما بالضرب، ونقلا إلى المستشفى.

وأضاف أن المواطن عبد الجواد يعاني من جروح خطيرة، إثر إصابته في الرأس جراء استهدافه من مستوطني "مستوطنة رحاليم" بالحجارة والعصي.

وأكد أبو راس أن المواطنين كانا يعملان بأرضهما في منطقة تسمى "حرايق ريان" بالقرية، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر.

#نابلس #الاعتداءات الاسرائيلية #مستوطنون

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