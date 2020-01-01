ابو يوسف: القيادة الفلسطينية تخوض حرب الثوابت ضد الاحتلال الإسرائيلي

جنين / سما /

كرمت محافظة جنين، وجبهة التحرير الفلسطينية، واللجنة الشعبية لمخيمات اللاجئين، وجمعية إنسان، واللجنة العليا لتخليد مقبرة شهداء الجيش العراقي، شهداء الحركة الأسيرة في المحافظة.

وتأتي هذه الفعالية التي نظمت، اليوم السبت، ضمن استمرار فعاليات إحياء يوم الشهيد، بمشاركة شخصيات رسمية وشعبية، وممثلي فصائل العمل الوطني في جنين، حيث جرى خلالها زرع أشجار في مقبرة شهداء الجيش العراقي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، إن شعبنا يقدم أبناءه دفاعا عن فلسطين، والقدس، متسلحا بإيمانه وعدالة قضيته.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تخوض حرب الثوابت ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه الإدارة الأميركية، التي أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، مضيفة أنها تدرك حجم التحديات في معركتها لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأنها سوف تفشل كافة المؤامرات.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام، والعودة الى وحدتنا الوطنية كي يتمكن شعبنا من أجل الاستمرار في النضال وفاء للشهداء ولأسرانا وجرحانا.

بدوره، قال أحمد القسام ممثلا عن محافظ جنين، إن الشهداء هم القناديل المضيئة في طريق الثورة الفلسطينية، وهم أساس تضحيات شعبنا الذي يسير قدما لإقامة دولته المستقلة، داعيا إلى إنهاء الانقسام والالتفاف حول الرئيس محمود عباس والقيادة لكي يتمكن شعبنا من إفشال ما تسمى بـ"صفقة القرن".

من جهته، قال عضو اقليم فتح أسامة بزور، إن شعبنا بوحدته والتفافة حول الرئيس والقيادة يسير على درب الشهداء حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وجرى خلال الفعالية تكريم: بسام ابراهيم سمودي، وعجاج ياسين علاونة، وياسر ذياب حمدوني، وفادي علي الدربي، وسامي عاهد أبو دياك.