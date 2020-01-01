هنية يلتقي وزير شؤون العاصمة ورئيس حزب العدالة الماليزيين

كوالالمبور /سما/

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة المرافق له، وزير شؤون العاصمة الماليزية مخريز مهاتير، في إطار لقاءاته التي يعقدها مع القيادة الماليزية ومكونات المجتمع الماليزي.

ووضع هنية الوزير الماليزي في صورة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة ما يسمى بـ"صفقة القرن"، مؤكدًا أهمية وحدة الأمة وحشد الجهود لرفض الصفقة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وأشاد هنية بالمواقف الماليزية من القضية الفلسطينية في مختلف المستويات.

كما التقى هنية برئيس حزب العدالة الماليزي أنور إبراهيم، مشيدًا بالعلاقة المميزة مع ماليزيا بمختلف مكوناتها وخاصة حزب العدالة، واستعرض المخاطر الكبرى مما يسمى بـ "صفقة القرن" وتأثيراتها على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.