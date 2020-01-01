الصين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى نحو 1300

بكين /سما/

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الى أكثر من 1300 شخص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان لها، إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287.

وكثّفت بكين خلال الساعات الأخيرة جهودها لاحتواء هذا الفيروس، فعزلت أكثر من 40 شخص أمس الجمعة، بينما أُلغيت احتفالات كانت مقرّرةً السبت لمناسبة السنة القمرية الجديدة، وأغلقت مواقع شعبيّة تلقى إقبالاً.

أما في الخارج، فسجلت إصابة ثانية بالفيروس في الولايات المتحدة، وثلاث إصابات في فرنسا، للمرة الأولى في أوروبا.