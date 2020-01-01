البدء بمشروع توسيع معبر كرم أبو سالم التجاري

غزة / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إنه تم البدء بوضع ومناقشة إجراءات عملية لمشروع تطوير وتوسيع معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيتم إضافة مساحات جديدة للمعبر التي من شأنها أن تساهم في تحسين حركة التجارة من وإلى قطاع غزة وتوحيد الجهود للارتقاء بالعمل في المعبر.

بدوره أكد وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي، أن الهدف من تطوير المعبر يأتي في إطار رؤية الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات والتجار ومؤسسات القطاع الخاص، لإنجاز معاملاتهم في أقصر وقت ممكن بكل يسر وسهولة، وذلك بحوسبة العمل في المعبر والربط بين الوزارات.

وأوضح وادي أن التطوير في المعبر يهدف أيضاً للحفاظ على سلامة البضاعة وخاصة المواد الغذائية.

وكان وفدًا من وكلاء الوزارات، أجرى أول أمس الخميس، جولة تفقدية لمعبر كرم أبو سالم التجاري، وضم الوفد كلاً من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي، وكيل وزارة المالية عوني الباشا، وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ، وعدد من المدراء العامون من الوزارات وبمشاركة وزارة الداخلية.