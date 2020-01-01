النونو يكشف عن سبب زيارة هنية لماليزيا

غزة / سما /

أعلن طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، عن الهدف الرئيسي من وراء زيارة هنية لماليزيا.

وقال النونو، إن زيارة هنية إلى العاصمة الماليزية، تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وقضية مصادرة الأراضي في إطار ما يسمى (صفقة القرن).

وكان هنية ووفد قيادة الحركة المرافق له وصل أول أمس الخميس إلى العاصمة الماليزية، حيث أجرى عدة لقاءات أبرزها مع رئيس الوزراء مهاتير محمد.

كما التقى هنية والوفد المرافق له، عزيزة إسماعيل نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير الداخلية محيي الدين ياسين، وذلك في إطار لقاءاته الرسمية التي يعقدها مع القيادة الماليزية ومكونات المجتمع الماليزي.