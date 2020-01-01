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لا يمكن أن نلتزم بالاتفاقيات.. الأحمد: حان وقت تنفيذ قرار إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل

السبت 25 يناير 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا يمكن أن نلتزم بالاتفاقيات.. الأحمد: حان وقت تنفيذ قرار إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل


رام الله / سما /

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أنه قد حان الأوان لتنفيذ كل ما تم اقراره سابقاً بإعادة النظر في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين": أنه "لا يمكن أن نلتزم بالاتفاقيات، وهم لا يلتزمون، ولا يمكن أن نقبل قرارات الشرعية الدولية، وهم يرفضونها بالعلن وبشكل واضح، من خلال إجراءات على الأرض، وليس من خلال بيانات، وبالتالي كل ما اتخذناه من قرارات في المجلسين الوطني والمركزي، علينا أن ننفذها على الأرض، خاصة إعادة النظر في إعادة كل أشكال العلاقات مع إسرائيل".

وتابع: نلتزم عندما يلتزمون، وعندما لا يلتزمون، يجب أن نحمّل المجتمع الدولي كامل المسؤولية، خاصة، وأن الولايات المتحدة، تحتضن كل تصرفات إسرائيل، وهي تعتبر نفسها رقم واحد، في تنفيذ الشرعية الدولية.

#عزام الاحمد #فتح #منظمة التحرير #اسرائيل #رام الله

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