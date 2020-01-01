جماهير القدس تشيع جثمان الطفل قيس أبو ارميلة

القدس المحتلة / سما /

شيعت جماهير مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، جثمان الطفل قيس أبو إرميلة (8 سنوات) إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الأسباط بالقدس القديمة.

وانطلق موكب التشييع من منزله إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث أدى آلاف المصلين صلاة الجنازة على روحه، قبل نقله إلى مقبرة باب الأسباط ليدفن هناك.

وألقى ممثلو القوى الوطنية، كلمات تحدثوا فيها عن معاناة المقدسيين من الاحتلال، محملين الاحتلال مسؤولية وفاة الطفل لعدم تقديم الخدمات الحياتية للمقدسيين.

وأعلن، صباح اليوم، عن وفاة الطفل أبو ارميلة بعد العثور عليه داخل منطقة تجمعت فيها مياه الأمطار في بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة، إثر اختفاء آثاره منذ عصر يوم أمس.