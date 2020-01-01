  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماهير القدس تشيع جثمان الطفل قيس أبو ارميلة

السبت 25 يناير 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير القدس تشيع جثمان الطفل قيس أبو ارميلة


القدس المحتلة / سما /

شيعت جماهير مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، جثمان الطفل قيس أبو إرميلة (8 سنوات) إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الأسباط بالقدس القديمة.

وانطلق موكب التشييع من منزله إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث أدى آلاف المصلين صلاة الجنازة على روحه، قبل نقله إلى مقبرة باب الأسباط ليدفن هناك.

وألقى ممثلو القوى الوطنية، كلمات تحدثوا فيها عن معاناة المقدسيين من الاحتلال، محملين الاحتلال مسؤولية وفاة الطفل لعدم تقديم الخدمات الحياتية للمقدسيين.

وأعلن، صباح اليوم، عن وفاة الطفل أبو ارميلة بعد العثور عليه داخل منطقة تجمعت فيها مياه الأمطار في بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة، إثر اختفاء آثاره منذ عصر يوم أمس.

#قيس أبو ارميلة #القدس

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

حماس" وخيار يحيى السنوار الصعب.. مايكل ميلستين

اعتقال "إبليس" بشوارع السعودية وجدل على "مواقع التواصل" (شاهد)

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة العالقة

السعودية توضح طبيعة علاقاتها مع تل أبيب

تفاصيل جديدة تكشفها محامية القتيل بمنزل "نانسي عجرم"

الأخبار الرئيسية

لا يمكن أن نلتزم بالاتفاقيات.. الأحمد: حان وقت تنفيذ قرار إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل

20200125011407

بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة

151211-1746371892

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

حزب

لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا

524535M

فيديو: العثور على الطفل قصي ابورميلة من بيت حنينا في عبارة مياه بالقدس