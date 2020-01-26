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"تكافل": بدء تنفيذ مشروع الكسوة الشتوية للأسر الفقيرة

السبت 25 يناير 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تكافل": بدء تنفيذ مشروع الكسوة الشتوية للأسر الفقيرة


غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" انها أنهت تسجيل الحالات الاجتماعية للاستفادة من مشروع الكسوة الشتوية لطلبة المدارس من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

و قالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت: "إنه من المقرر البدء بالعمل على تنفيذ المشروع يوم غد الأحد الموافق 26-1-2020، وذلك من خلال مراكز تسوق في محافظات القطاع كافة".

و أشارت اللجنة الى أنها تسعى من خلال هذه المشاريع الخيرية إلى التخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة في قطاع غزة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة.

#تكافل #غزة #الكسوة الشتوية #قطاع غزة #الاسر الفقيرة

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