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إطلاق حملة وطنية لمساندة الأغوار الأربعاء المقبل

السبت 25 يناير 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق حملة وطنية لمساندة الأغوار الأربعاء المقبل


رام الله / سما /

قال مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، اليوم السبت، إن الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي ستنطلق، الاربعاء المقبل، هدفها دعم تلك المنطقة ومساندة المواطنين فيها في ظل التصريحات الاسرائيلية بقرب ضمها.

وأضاف أبو رحمة في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن الحملة ستركز على دعم صمود المواطنين وحراثة أراضيهم وزراعتها والتواجد مع رعاة الأغنام لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين وفعاليات أخرى سيتم الاعلان عنها في حينه.

وأكد أبو رحمة أن هناك خطراً حقيقياً على الأغوار، ولهذا جاءت الدعوة لهذه الفعاليات وضرورة أن تكون المشاركة فيها واسعة للزحف نحو الأغوار حيث سيتم التجمع في محافظة طوباس عند العاشرة صباحاً قبل الانطلاق نحو المناطق التي سيتم الاعلان عنها لاحقاً، مشدداً على ضرورة استمرار الحراك المساند للأغوار في ظل ما تتعرض له من أخطار حتى زوال ذلك الخطر.

#ضم الاغوار #الاستيطان #الاغوار الشمالية

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