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أبو يوسف: سلسلة فعاليات ضد صفقة القرن ستبدأ غداً

السبت 25 يناير 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو يوسف: سلسلة فعاليات ضد صفقة القرن ستبدأ غداً


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن القيادة ترفض بشكل قاطع صفقة القرن الأمريكية لأنها شطبت حق العودة وشرعت الاستيطان وتستهدف حق تقرير المصير، مشيراً إلى أن هذا إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل بهذه المخططات التي تؤدي إلى إنهاء القضية.

وأضاف أبو يوسف في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، إن على المجتمع الدولي إفشال هذه المخططات على قاعدة القانون الدولي الذي ينص على إقامة دولة على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، معلناً عن فعاليات جماهيرية شعبية ستبدأ في الـ 26 من هذا الشهر، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة.

وأوضح أبو يوسف، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض لعدوان من الاحتلال في الأغوار والمناطق المصنفة ج لفرض وقائع على الارض ما يتطلب توحداً من الجميع، وتفعيل كل اشكال المقاومة الشعبية للدفاع عن الأرض والتمسك

بالثوابت الوطنية بالرغم من كل التحديات.

#صفقة القرن #واصل ابو يوسف #منظمة التحرير

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