  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي تعلن بدء فعاليات " أسبوع القدس "

السبت 25 يناير 2020 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تعلن بدء فعاليات " أسبوع القدس "


غزة / سما /

 أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن بدء فعاليات (أسبوع القدس) بالاحتشاد في المسجد العمري بمدينة غزة، لأداء صلاة المغرب، وذلك ضمن النشاط الواسع والحاشد تحت عنوان "القدس لنا وسنحميها بدمائنا".

وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين، خلال تصريح صحفي له، إن من واجبنا أن نرفع صوت تأييدنا ودعمنا للمقدسيين والمرابطين في الأقصى، وتأكيد استعدادنا لبذل كل غال ونفيس من أجل الأقصى والقدس.

وأكد الحرازين على ضرورة التحشيد الواسع في وجه مشروع تهويد القدس، وذلك ردًا على حضور عدد من رؤساء الدول للقدس في مؤتمر "تهويدي غير شرعي يهدف لترويج الرواية الصهيونية الباطلة واستغلال صورة الضحية لاستمرار الكذب على العالم وتبرير احتلالهم لفلسطين". كما قال.

وأشادت الحركة، بالمرابطين في القدس والأقصى. داعيةً إياهم للمزيد من الصبر والصمود معتبرةً "زحفهم للصلاة بالأقصى بأنه بات مشهدًا يغيظ الصهاينة الغاصبين ويؤكد على ديمومة المواجهة مع المشروع الصهيوني". وفق تعبيرها

#الجهاد الاسلامي #فعاليات #أسبوع القدس

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": قدرات حماس العسكرية تطورت في مجال الأنفاق.. وعقبتان كانتا تشغلان المؤسسة الأمنية

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة العالقة

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

حماس" وخيار يحيى السنوار الصعب.. مايكل ميلستين

اعتقال "إبليس" بشوارع السعودية وجدل على "مواقع التواصل" (شاهد)

الأخبار الرئيسية

20200125011407

بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة

151211-1746371892

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

حزب

لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا

524535M

فيديو: العثور على الطفل قصي ابورميلة من بيت حنينا في عبارة مياه بالقدس

غزة تلوح بتبكير استئناف مسيرات العودة