الجهاد الإسلامي تعلن بدء فعاليات " أسبوع القدس "

غزة / سما /

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن بدء فعاليات (أسبوع القدس) بالاحتشاد في المسجد العمري بمدينة غزة، لأداء صلاة المغرب، وذلك ضمن النشاط الواسع والحاشد تحت عنوان "القدس لنا وسنحميها بدمائنا".

وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين، خلال تصريح صحفي له، إن من واجبنا أن نرفع صوت تأييدنا ودعمنا للمقدسيين والمرابطين في الأقصى، وتأكيد استعدادنا لبذل كل غال ونفيس من أجل الأقصى والقدس.

وأكد الحرازين على ضرورة التحشيد الواسع في وجه مشروع تهويد القدس، وذلك ردًا على حضور عدد من رؤساء الدول للقدس في مؤتمر "تهويدي غير شرعي يهدف لترويج الرواية الصهيونية الباطلة واستغلال صورة الضحية لاستمرار الكذب على العالم وتبرير احتلالهم لفلسطين". كما قال.

وأشادت الحركة، بالمرابطين في القدس والأقصى. داعيةً إياهم للمزيد من الصبر والصمود معتبرةً "زحفهم للصلاة بالأقصى بأنه بات مشهدًا يغيظ الصهاينة الغاصبين ويؤكد على ديمومة المواجهة مع المشروع الصهيوني". وفق تعبيرها