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بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة

السبت 25 يناير 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة


القدس المحتلة / سما /

عثرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، على بالونات متفجرة مرتبطة بجسم "مشبوه" في مناطق مختلفة في النقب .

وأعلنت الشرطة أنها عثرت ثلاث مرات على بالونات متفجرة في منطقة المجلس الإقليمي رمات هنيغيف، وقرب كيبوتس سديه بوكير على بعد 60 كيلومترا من قطاع غزة، وقبل ذلك عثرت على بالونات قرب القاعدة العسكرية تسئيليم في النقب.

وبيّنت الشرطة أنها عثرت على بالون وهو متصل بـ"رأس متفجرة لقذيفة آر.بي.جي"، قرب سديه بوكير. هذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها على بالون متفجر في مناطق بعيدة عن القطاع.

ودعت الشرطة المواطنين في النقب توخي الحذر من أجسام مشبوهة قد تحتوي على مواد متفجرة، فيما قامت بإبطال مفعول المواد المتفجرة في البالونات التي عثرت عليها.

وخلال الأسابيع الماضية أطلق عدد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الواقعة في نطاق ما يسمى بـ"غلاف غزة"، المتاخم للسياج الأمني الفاصل شرق القطاع.

ويأتي استئناف إطلاق البالونات تجاه البلدات الإسرائيلية بعد توقف لشهور، احتجاجا من قبل شبان فلسطينيين على التسويف والمماطلة الإسرائيلية إزاء تنفيذ تسهيلات تم التوصل إليها برعاية مصرية لتخفيف الحصار.

#البالونات الحارقة #غزة #النقب

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