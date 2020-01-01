أعضاء كنيست: لن نؤجل جلسة الحصانة ويجب أن لا يسافر نتنياهو إلى واشنطن

القدس المحتلة / سما /

قال أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه لن يتم تأجيل جلسة الحصانة التي طلبها بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد إيلي أفيدار من حزب "إسرائيل بيتنا"، على ضرورة أن لا يسافر نتنياهو إلى واشنطن، وأنه يجب عليه حضور الجلسة، مؤكدًا على أنه لن يتم تأجيلها حتى لو لساعة واحدة.

وقال في مركز ثقافي بئر السبع: "لا ينبغي لنتنياهو السفر إلى الولايات المتحدة لأنه يعرف تفاصيل الخطة الأميركية، وهو الشخص الذي ظل يعيقها لمدة عام بسبب لوائح الاتهام ضده".

وأشار إلى أن حزبه لن يرد حاليًا على خطة السلام الأميركية "صفقة القرن"، وسينتظرون إلى بعد أن يتم تسلم نسخة منها، وأنهم يفضلون نشرها بعد الانتخابات.

من جانبه قال إيلان جيلون عضو الكنيست عن التكتل اليساري (العمل - الجسر - ميرتس): إن حزبه سيدعم بكل قوة منع حصول نتنياهو على الحصانة، ولن يسمح بتأجيل الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن نشر الخطة الأميركية، إنما هي عبارة عن خطة لتحالف بين شخصين متوطين بالفساد يحاولان إنقاذ نفسيهما (ترامب - نتنياهو).