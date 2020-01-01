33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

أريحا / سما /

تنقل اكثر من 33 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت الحركة نشطه باتجاه القادمين لوجود اعداد كبيرة من المعتمرين العائدين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي بلغ (15047) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (18346) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأضافت " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (15) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

واشارت الى ان الحركة هذا الاسبوع على معبر الكرامه مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين ، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا ، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .