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ليفربول يستهدف تقوية صفوفه عبر ريال مدريد

السبت 25 يناير 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يستهدف تقوية صفوفه عبر ريال مدريد


وكالات / سما /

يضع نادي ليفربول لاعب الوسط الإسباني إيسكو ضمن أهدافه الرئيسية المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتمكن نجم ملقة السابق من تعديل أوضاعه مع فريق ريال مدريد في الآونة الأخيرة، حيث أصبح عنصراً أساسياً مهماً في تركيبة المدرب زين الدين زيدان، وبدأت نقطة التحول من مباراة باريس سان جيرمان في ملعب السنتياجو برنابيو.

وتطور أداء لاعب الوسط الإسباني الدولي وقدم مباريات مهمة كان أبرزها لقاء برشلونة في الكامب نو ولقاء فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأبدت العديد من الفرق في أوقات سابقة اهتمامها بالتوقيع مع إيسكو وخاصةً عندما كان خارج حسابات المرينجي في الصيف الماضي.

وحسب موقع El Desmarque فإن أندية مثل تشيلسي وليفربول مازالت مهتمة بالتوقيع مع اللاعب صاحب القميص رقم 22 في تشكيلة الفريق الملكي.

ويرى ليفربول أن إيسكو سيكون قادراً على إحداث قفزة كبيرة في خط وسط فريق المدرب يورجين كلوب، ويقدر النادي الإسباني العملاق قيمته في الوقت الحالي بمبلغ 70 مليون يورو.

وفي الوقت الحالي يبدو أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا في أفضل حالة ممكنة، حيث اقترب كثيراُ من ضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولكنه يطمح لتجديد الدماء بشكلٍ مستمر بدايةُ من الصيف القادم.

#ليفربول #ريال مدريد #ايسكو

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