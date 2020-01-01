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ناداه بـ "مروة" فقتله!!

السبت 25 يناير 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناداه بـ "مروة" فقتله!!


وكالات / سما /

تلقت الجهات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية بلاغاً يفيد مقتل بائع فول نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن "قهوجي" وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على تناول الضحية مشروباً من المقهى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ووفقا لصحيفة اليوم السابع، اعترف المتهم بقتل بائع الفول بارتكاب الجريمة، معللاً سبب قتله الضحية طعناً بسلاح أبيض، قائلا "كان بيناديني بـ" مروة" مستهزأ باسمي "مروان"، مضيفاً أن مشادة كلامية نشبت بينهما قبل الحادث بما يقرب من يومين لهذا السبب، ويوم الحادث نشب بينهما خلاف آخر، على تناول كوب شاي، ما دفعه لطعنه بسلاح أبيض، وفر هاربا للاختباء بشقة أحد أصدقائه، حتى تم القبض عليه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما.

#مروة #الجيزة

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