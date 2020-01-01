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عريقات: انها احتيال القرن وليست صفقة القرن

السبت 25 يناير 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: انها احتيال القرن وليست صفقة القرن


رام الله / سما /

 أكد د. صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان اي محاولة أو صفقة أو املاء يتنكر لحقيقة ان اسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، قطاع غزة)، سيدخل التاريخ على اعتباره احتيال القرن.

جاءت أقوال عريقات ردا على ما يثار حول نشر صفقة القرن قريبا، ودعوة ترامب لنتنياهو وجانتس للقدوم الى واشنطن للاتفاق على كيفية فرض وإملاء صفقة القرن على الشعب الفلسطيني والعالم.

وأكد ان ما قامت به إدارة ترامب الى اليوم والشراكة الكاملة مع نتنياهو سوف يدخل التاريخ على انه احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام .

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