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لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا

السبت 25 يناير 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا


القدس المحتلة / سما /

قال خبير عسكري إسرائيلي، صباح اليوم السبت، إن مقاتلي حماس وحزب الله، أكثر كفاءة من جنود الجيش الإسرائيلي.
 
ونقلت صحيفة "معاريف" عن الخبير العسكري الإسرائيلي بيني عاميدرور، قوله "إن الكفاءة لدى مقاتلي حزب الله وحماس، أعلى من من جنود الجيش الإسرائيلي، على مستوى الخبرة والتدريب، فهم أكبر سنا، ويتلقون التدريبات أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك،  لديهم خبرة شرطية ميدانية".
 
وأضاف عاميدرور، أن "الجيش الإسرائيلي لا يعمل اليوم على التمسك بالتعليمات، وبدلًا من ذلك يحاول الابتعاد عن سقوط الضحايا"، مبينًا أن "الجيش الإسرائيلي، مثل المجتمع الإسرائيلي، فقد الروح القتالية".
 
يشار إلى أن بن يمين عاميدرور، هو ضابط سابق بالجيش الإسرائيلي، وقائد قسم النظريات القتالية الأسبق بالجيش.

#القسام #حزب الله #اسرائيل

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