  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

متحف اللوفر الباريسي يتربع على رأس قائمة المتاحف الأكثر زيارة في العالم

السبت 25 يناير 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متحف اللوفر الباريسي يتربع على رأس قائمة المتاحف الأكثر زيارة في العالم


وكالات / سما /

لا يزال متحف اللوفر متربعاً على رأس قائمة أكثر المتاحف شهرة حول العالم وأكثرها زيارة، حيث استقبل 9,3 مليون زائر العام الماضي، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجله في العام 2018 وبلغ 10,2 مليون زائر.

عام 2019 كان نحو 25% من زوار اللوفر من الفرنسيين، في حين أن معظم الزوار الأجانب كانوا من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروربي.

يستضيف اللوفر الكثير من التحف الفنية الخالدة، لكن تبقى موناليزا ليوناردو دافنشي هي العمل الأكثر زيارة ومشاهدة وتصويراً.

ويحوي المتحف الشهير ثمانية أقسام، أحدثها افتتح عام 2012، وهو قسم الفنون الإسلامية الذي يضم أكبر وأهم مجموعة أعمال فنية إسلامية في أوروبا.

ورغم الإضرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية مؤخراً وتأثيرها على الحركة في المدينة، إلا أن اللوفر مستمر بقلب المعادلات وإثبات أن باريس قد تعافت من آثار تراجع السياحة في أعقاب هجمات 2015 الإرهابية.

في قائمة المتاحف الخمسة الأكثر زيارة في العالم، يحتل اللوفر المرتبة الأولى عالمياً، ثم يأتي ثانياً متحف التاريخ الطبيعي في واشنطن دي سي، يليه المتحف الوطني في بكين، ثم متحف الطيران والفضاء الوطني في واشنطن دي سي، وخامساً المتحف البريطاني في لندن.

#متحف اللوفر #باريس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : موقف طريف من بوتين مع رجل امن فلسطيني

"يديعوت": قدرات حماس العسكرية تطورت في مجال الأنفاق.. وعقبتان كانتا تشغلان المؤسسة الأمنية

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة العالقة

فيديو: مشهد لا يصدق.. تسقط من الطابق التاسع لكنها تنهض وتمضي في حال سبيلها!

ابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

151211-1746371892

تفاصيل "صفقة القرن" في حوزة الملك الأردني و عمّان تتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة

حزب

لهذه الأسباب.. خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا

تقرير فلسطيني: الاحتلال يتوسع في هدم منازل الفلسطينيين بمناطق (ج)

524535M

فيديو: العثور على الطفل قصي ابورميلة من بيت حنينا في عبارة مياه بالقدس

غزة تلوح بتبكير استئناف مسيرات العودة