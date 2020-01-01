الصين تعزز إجراءات الحجر الصحي في وسائط النقل العامة

وكالات / سما /

عززت الصين إجراءات الحجر الصحي على النقل العام داعية إلى إجراء العزل الفوري ونقل المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى أقرب مراكز الرقابة.

وصدر هذا الأمر في إشعار من قبل مجموعة عمل متعددة القطاعات بقيادة لجنة الصحة الوطنية لمكافحة تفشي الفيروس، حيث يتوجب عند العثور على حالات مؤكدة أو مشتبه فيها من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد على القطارات والحافلات والسفن والطائرات، يتوجب على مشغلي النقل العام "اتخاذ تدابير العزل والتهوية والتطهير على الفور في وسائل النقل العامة". فضلا عن إخطار أقرب محطة مراقبة على الفور.

وأضاف الإشعار أن الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع حاملي الفيروس المشتبه بهم أو الذين تأكد تشخيص إصابتهم بالفيروس سيخضعون أيضا لمسوح وبائية وفحوصات طبية لازمة من قبل السلطات الصحية.

وطلب الإشعار من الحكومات المحلية إنشاء محطات مراقبة في محطات الحافلات والموانئ والمطارات لإجراء الحجر الصحي لفيروس كورونا، وعدم ترك أو إهمال أي مرضى تأكدت إصابتهم بالفيروس أو اشتبه بإصابتهم به.

كما يجب تعزيز مراقبة درجة حرارة أجسام جميع الركاب في جميع مراكز النقل، وخاصة للمسافرين من ووهان، الأكثر تضررا من الوباء، ومنع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها من ركوب وسيلة النقل المعنية.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية يوم السبت أنه وحتى يوم الجمعة، سجلت البلاد 1287 حالة مؤكدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، منها 237 حالة حرجة، فيما تسبب الالتهاب الرئوي في 41 حالة وفاة.