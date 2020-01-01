يوتيوب تي في YouTube Tv متوفر الآن لأجهزة بلاي ستيشن 4

وكالات / سما /

أطلقت يوتيوب رسميا تطبيق يوتيوب تي في YouTube Tv لأجهزة بلاي ستيشن 4، لتصبح بذلك أول خدمة خارجية لبث المحتوى باشتراك متوفرة لجهاز الألعاب بلاي ستيشن، وذلك منذ ظهور خدمة سوني PlayStation Vue لبث المحتوى، وهو ما جعل سوني تبعد المنافسين مثل يوتيوب تي في وسلينج تي في وهولو وغيرها.

ويأتي سماح سوني لخدمات بث المحتوى الخارجية مثل يوتيوب تي في بإطلاق تطبيقها لأجهزة بلاي ستيشن بعد قرارها إغلاق خدمة البث الخاصة بها، حيث تخطط الشركة اليابانية لإغلاق خدمتها PlayStation Vue نهاية شهر يناير الحالي 2020، وقالت سوني في شهر أكتوبر الماضي 2019 أن صناعة بث المحتوى مقابل اشتراك ذات تنافسية عالية، كما أن المحتوى مكلف جدا والنمو أبطا من التوقعات، وأضافت أنها لذلك قررت إغلاق خدمتها PlayStation Vue للتركيز على أعمال الشركة الأساسية للألعاب.

ويمكن للمستخدمين تنزيل YouTube Tv الآن من متجر PlayStation Store، مع إمكانية الحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة شهر كامل من الخدمة التي تكلف 50 دولار شهريا، وحافظت يوتيوب على نفس الواجهة المعتادة لخدمتها على الأجهزة الأخرى.

وتختلف خدمة يوتيوب TV عن خدمات بث المحتوى الأخرى مثل نتفلكس في توفيرها مجتوى من الشبكات التلفزيونية المختلفة، بما في ذلك ABC وCBS وFOX وNBC وESPN وHGTV وغيرها، بالإضافة للقنوات الرياضية والقنوات المحلية، مع إمكانية المشاهدة على الهاتف أو الكمبيوتر أو التابلت أو التلفزيون، إلى جانب إمكاني تسجيل الحلقات سحابيا والاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 9 شهور.