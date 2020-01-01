اطلع علي التطبيقات التي تتجسس على هاتفك الأندرويد

وكالات / سما /

أوضح موقع Cyber News المتخصص التقني انا هناك 30 تطبيق يتجسسوا علي الهواتف اندرويد ويخترقوها فيجب الحذر منها.

واشار فريق من الخبراء ان متجر جوجل بلاي يتضمن 30 تطبيق يصيب هواتف الاندرويد ببعض البرمجيات الخبيثه ، تقوم بجمع البيانات للهواتف وتبيعها الي الجهات الخارجيه ، او ترسل المستخدمين الي مواقع التصيد الالكتروني ،او اصابه الهاتف بفيروسات تظهر الاعلانات من غير توقف.

وان المثير للجدل ان اعداد مرات تحميل تلك التطبيقات الخبيثه يتعدي عن 1.4 مليار مره.

ومن اخطر واشهر تلك التطبيقات الخبيثه Easy Photo Editor &Selfie camera -BeautyPlus،حيث تدور الشكوكو حول جمع البيانات للمستخدمين وبيعها لجهات اخري.

وتوجه الخبراء بالنصح الي مستخدمي هواتف اندرويد بحذف تلك التطبيقات في حاله تواجدها علي هواتفهم ،حفاظا علي بياناتهم واسرارهم.

وتحتوي قائمه التطبيقات والبرامج المشبوهه:

1-Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

2-Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

3-Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo

4-Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

5-Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

6-Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

7-Bestie – Camera360 Beauty Cam