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اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب استعداداً للبطولات الخارجية

السبت 25 يناير 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب استعداداً للبطولات الخارجية


غزة / سما /

شرع اتحاد ألعاب القوى في اختبارات لاعبيه من مختلف الفئات العمرية، تحضيراً لاختيار لاعبي المنتخب الوطني، وذلك على مضمار ملعب اليرموك البلدي، وذلك بإشراف تامر العبسي نائب رئيس الاتحاد.

وشهد التدريب أرقاماً جديدة، فحقق العداء محمود اسبيتان مسافة 3 آلاف م. قدره 8:47 دقائق، وأحمد غلبان في فئة الناشئين تحت 16 عاماً في مسافة 1200 م. بزمن 3:24 دقائق، ومحمد الجاروشة في مسافة 3 آلاف م. بزمن 9:43 دقائق، والثنائي عبد الرحمن فرحات وعلاء أبو طالب مسافة 400 م. بزمن 56 ثانية.

وفي مسافة 600 متر حقق مصطفى اسبيتان زمناً قدره دقيقة و26 ثانية

#اتحاد ألعاب القوى

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