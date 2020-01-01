منح مدينة القدس لقب عاصمة الرياضة للدول الاسلامية للعام ٢٠٢٠

رام الله / سما /

تلقت فلسطين قبل يومين وبكل فخر واعتزاز خطاب البشرى المنتظرة من قبل الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي والمتضمن الاعتماد النهائي بفوز مدينة القدس بلقب (القدس ٢٠٢٠ عاصمة الرياضة للدول الإسلامية)، وبذلك يسجل لمدينة القدس أنها اختيرت كأول عاصمة للرياضة للدول الاسلامية وقد حظيت القدس بهذا التأييد والدعم نظرا لعظم مكانتها وقداسة موقعها المقدس في نفوس وأفئدة المسلمين حول العالم، وكافة الدول والهيئات والمنظمات التي تمثلهم وتعمل باسمهم، هذا وقد تقرر أن تتم مراسم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم التي تؤذن ببدء الإجراءات التنظيمية والتنفيذية والنشاطات والفعاليات كافة خلال انعقاد المؤتمر الاسلامي الخامس لوزراء الشباب والرياضة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في شهر آذار القادم، بحضور اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وبحضور كافة الوزراء والوفود المشاركة من الدول الإسلامية الأعضاء بالاتحاد، وفي منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن المنظمة والاتحاد، وعدد من المنظمات والهيئات الاسلامية والدولية إضافة لكافة وسائل الإعلام .

وقدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة عالياً هذه المواقف الداعمة لشباب فلسطين،وقدم الشكر والتقدير للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وعلى رأسه الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأمينه العام محمد القرناس، وكافة مساعديه وموظفي أمانة الاتحاد، كما عبرت قيادة المجلس عن بالغ الشكر والتقدير أيضا للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لما يولونه من اهتمام ورعاية للشأن الرياضي والشبابي في فلسطين وخصها بمقعد دائم في مجلس إدارة الاتحاد ولتبنيهم منح لقب عاصمة الرياضة لمدينة القدس ، كما ثمن عاليا دعم ومؤازرة المؤتمر الاسلامي لوزراء الشباب والرياضة الذي ولد برنامج عاصمة الرياضة للدول الاسلامية في كنفه وتحت مظلته وعلى مواقفه الداعمة والمؤيدة لقضايا شبابنا ورياضيينا والشكر موصول للمنظمة الأم منظمة التعاون الاسلامي وكافة منظماتها ومؤسساتها الاخرى على ما يقدم لفلسطين وشعبها من مساندة ومواقف مؤيدة وداعمة في جميع المواقف والمحافل .