مبادلة محتملة بين يوفنتوس وسان جيرمان في يناير

وكالات / سما /

يقترب باريس سان جيرمان ويوفنتوس من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة غير متوقعة لتبادل المدافعين ليفين كورزاوا وماتيا دي شيليو في سوق الانتقالات في يناير.

وأبدى اليوفي رغبته في التعاقد مع كورزاوا صاحب الـ27 عاماً والذي كان موضع اهتمام من آرسنال، وكان يُفضل الانتقال إلى إنتر ميلان ولكن باريس يريد إدخاله في صفقة المبادلة لأجل جلب دي شيليو إلى كتيبة المدرب توخيل.

ويعتبر الظهير الإيطالي ماتيا دي شيليو أحد الأهداف القديمة لليوناردو المدير الرياضي لباريس منذ الصيف الماضي، حيث يريده لأجل تقوية عمق الفريق في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.

ومع ذلك أفادت شبكة ESPN أن الظهير توماس مونييه قد يكون اللاعب الذي سيدخل في تلك الصفقة بدلاً من كورزاوا، وخاصة أن عقد مونييه سوف ينتهي بعد 6 أشهر.

وأكدت الشبكة أن يوفنتوس يتمنى أن يُفضل كورزوا لأنه سيجد في كتيبة المدرب ماورتسيو ساري اثنين من اللاعبين الفرنسيين وهما ماتويدي وأدريان رابيو.

وينتهي عقد دي شيليو مع فريق السيدة العجوز في يونيو 2022 وقد اشتراه اليوفي من ميلان مقابل 12 مليون يورو في صيف عام 2017.