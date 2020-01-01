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لامبارد ينفي رغبة تشيلسي في ضم ديمبيلي

السبت 25 يناير 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لامبارد ينفي رغبة تشيلسي في ضم ديمبيلي


وكالات / سما /

نفى فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، إمكانية التوقيع مع المهاجم الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي، لاعب نادي ليون.

ويعاني تشيلسي من قلة الخيارات الهجومية، بإصابة مهاجمه الأساسي تامي أبراهام، واقتراب جيرو من الرحيل في الميركاتو الجاري، وعدم الإعتماد على باتشواي. لذا يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد في يناير.

ويحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره هال سيتي، مساء السبت، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وربطت العديد من التقارير الصحفية، عن وجود محادثات مع الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، ووجود منافسة قوية مع أتلتيكو مدريد على ضمه.

لكن في الساعات الأخيرة ظهر اسم جديد، وهو موسى ديمبيلي مهاجم نادي ليون، واقتراب تشيلسي من حسم التعاقد معه بمقابل 40 مليون يورو.

ورد لامبارد على هذه الأخبار في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هال سيتي قائلاً: “هذه القصص غير صحيحة، أنا لست في محادثات معه لذا لا يمكنني أن أخبرك بذلك”.

وأضاف: “حتى يكون أي شخص هنا أو لا، ويوقع في مكان أخر، هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكنني التعليق على تلك المواقف وما إذا كانت مقنعة أم لا”.

#فرانك لامبارد #موسى ديمبيلي

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