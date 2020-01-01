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إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن القدس 4 شهور

السبت 25 يناير 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن القدس 4 شهور


القدس المحتلة / سما /

سلمت شرطة الاحتلال لخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، قرار إبعاد عن المسجد الأقصى مدة 4 شهور واستدعاء إلى مركز "القشلة" يوم غد الأحد، الساعة العاشرة صباحًا، بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال منزل الشيخ صبري في القدس قرابة الساعة الثانية فجرًا.

يذكر أن الشيخ صبري كسر قرار سلطات الاحتلال بإبعاده ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة بالأمس.

ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن شرطة الاحتلال المتواجدة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول.

#عكرمة صبري #ابعاد #القدس

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