البرغوثي: صفقة القرن مشروع إسرائيلي بغلاف أمريكي

رام الله / سما /

وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية صفقة القرن بأنها مشروع إسرائيلي عنصري صاغه نتنياهو وغُلف بغطاء أمريكي.

وأكد البرغوثي أن الصفقة ليست سوى خطة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حق الفلسطينيين في عاصمتهم القدس، وحق اللاجئين في العودة، وتكريس ضم وتهويد القدس غير الشرعي، ولنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية، ولتشريع الاستيطان الاستعماري المخالف للقانون الدولي، والضم الإسرائيلي لمعظم الضفة الغربية المحتلة.

وقال البرغوثي إن بنود الصفقة ليست سوى تكريس لنظام الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ولتدمير أي فرص للسلام في المنطقة، ومحاولة لفرض التطبيع مع منظومة الأبرتهايد على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وأن موعد تقديمها ودعوة غانتس و نتنياهو الى واشنطن يكشف محاولة ترامب إنقاذ نتنياهو، و استخدام البطش بالحقوق الفلسطينية كوسيلة لدعم الحملات الانتخابية لترامب ونتنياهو.

وأكد البرغوثي أن الخطر على الأبواب ولابد من العمل الفوري على إنهاء الانقسام المؤذي، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة صفقة القرن، وإجراءات الضم الإسرائيلية لما تمثله من خطر كبير على مستقبل وحياة الشعب الفلسطيني.