فيديو: العثور على الطفل قصي ابورميلة من بيت حنينا في عبارة مياه بالقدس

القدس المحتلة / سما /

عثر شبان، صباح اليوم السبت، على الطفل قصي أبو ارميلة 8 سنوات، متوفيا داخل عبارة المياه في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من الشبان عثروا على الطفل أبو ارميلة داخل العبارة، وقاموا على الفور بإخراجه منها وبعد محاولات تقديم الاسعاف الأولي له في المكان، نقلته سيارة الاسعاف.

وكثفت فرق الإنقاذ ومئات الشبان المقدسيين البحث عن الطفل أبو ارميلة، عقب الإعلان عن فقدان آثاره بالقرب من منزله في البلدة، بعد ذهابه لشراء بعض الحاجيات من البقالة، وتركز بحث الفرق وطواقم الانقاذ المختلفة بالقرب من عبارة المياه عقب تتبع "كلاب الأثر" التابعة للشرطة الإسرائيلية، حيث قام غواصون بعمليات بحث داخلها إضافة الى سحب مياه بمضخات المياه.