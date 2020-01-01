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تفاصيل جديدة تكشفها محامية القتيل بمنزل "نانسي عجرم"

السبت 25 يناير 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة تكشفها محامية القتيل بمنزل "نانسي عجرم"


وكالات

كشفت محامية ذوي القتيل السوري بمنزل نانسي عجرم، رحاب بيطار، عن تفاصيل جديدة بمجريات القضية المنظورة أمام القضاء اللبناني، واصفة ملف القضية بأنه "بات يأخذ طابعا أكثر جدية".

وقالت بيطار بمجموعة تغريدات في حسابها بموقع تويتر، إن الهاشم خضع لجلسة استجواب طويلة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات، وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل ورقم الهاتف الثابت في عيادة الهاشم، منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.


وكشفت أن الهاشم تقدم بطلب لرفع حظر السفر عليه، وقد تم رد الطلب وترك الهاشم رهن التحقيق.


وأشارت المحامية، إلى أنه تم استدعاء كل العاملين في عيادة الهاشم، بالإضافة إلى شخص يدعى أبو الذهب، وشقيقة فادي الهاشم للتحقيق معهم وأخذ إفادتهم، في الجلسة المقبلة التي تم تعيينها في 10 آذار/مارس 2020.

#نانسي عجرم #قتل #زوج #سوري

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