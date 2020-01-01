  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تقرير لقناة إسرائيلية من الرياض.. هذا انطباع المراسل (شاهد)

السبت 25 يناير 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير لقناة إسرائيلية من الرياض.. هذا انطباع المراسل (شاهد)


القدس المحتلة / سما /

قال صحفي إسرائيلي، إن "المملكة العربية السعودية تتجه رويدا رويدا نحو التغريب، رغم أنها كانت إلى عهد قريب من الدول التي أبقت أبوابها مغلقة أمام الإسرائيليين، في حين أنني حين زرتها مؤخرا رأيت فيها دولة مختلفة كليا عن السابق".


وأضاف هنريكا تشيمرمان مراسل القناة الإسرائيلية 12 في تقرير له من العاصمة السعودية الرياض، ترجمته "عربي21" أن "هذه التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها المملكة لا يعرف أحد أين ستصل هذه التغيرات، وهل هي كفيلة بالتكفير عن الجرائم التي ارتكبها ولي العهد السعودي". وفق تعبير المراسل الإسرائيلي.


وأشار قائلا: "حين كنت أسأل السعوديين الذين التقيتهم في الرياض عن موقفهم من إسرائيل، فإن معظم من قابلناهم، فور أن يسمعوا كلمة إسرائيل، فإنهم يخفضون أصواتهم، ويبتعدون عن كاميرات التصوير، ومن السعوديين من رأى أنه بفضل العدو المشترك بين إسرائيل والسعودية، وهي إيران ومنظمات الجهاد العالمية، تحولت إسرائيل إلى حليف طبيعي للسعودية".


وأوضح أنه "مع مرور الوقت، فإن أحد رواد هذا التحالف بين إسرائيل والسعودية الذي يتنامى رويدا رويدا، هو المدون السعودي محمد سعود، الذي دأب على نشر تغريدات ومنشورات باللغة العبرية، وليس واضحا من يقف خلفه، لكنه قد يكون السنونو الذي يبشر بالعصر الجديد بين الرياض وتل أبيب".


وأكد أن "السعودية من الدول المغلقة، والبعيدة عن الانفتاح الذي يشهده العالم، وكانت إلى ما قبل ثلاثة أشهر فقط، لا تسمح إلا للحجاج المسلمين بالوصول لمدينتي مكة والمدينة، لكن مؤخرا باتت المملكة مفتوحة أمام جميع السياح، مما دفع الجنرال السعودي محمد الشريف للقول إننا نريد للعالم رؤية دولتنا، ونحن ندعو جميع سكان العالم للوصول إلى هنا".


أما "ماشا شافويتش، موظفة شركة الطيران السعودية إيرلاينس، وهي من أصول صربية، تقول إن المملكة تشهد اليوم العديد من المهرجانات المنتشرة في أرجاء المملكة: الرياض وجدة، والكثير من الفعاليات، لقد بتنا نشهد تغيرات كبيرة في المملكة".


وأضافت أن "الشركة السعودية بعد أن طلبت منا ارتداء عبايات سوداء، فقد بتنا اليوم نرتدي عبايات بألوان عديدة وأزياء معاصرة، واليوم بتنا نتحرك في أرجاء الدولة بدون النقاب".


وأضاف أن "من يقف خلف الثورة الاجتماعية في المملكة هو الرجل القوي فيها، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ابن 34 عاما، المعروف باسم MBS، فهو يحكم دولة يقدر عدد سكانها بـ33 مليون نسمة، وقامت في الأساس على الثروة النفطية، حتى تحولت إلى الدولة الأولى في العالم التي تصدر الذهب الأسود، وتسببت التغيرات الاجتماعية التي أقدم عليها بتحوله شخصية مثيرة للفضول وذا قيمة كبيرة لدى الغرب".


وأشار إلى أن "هذه النظرة الإيجابية الغربية تجاه ابن سلمان بقيت في تصاعد، حتى اندلعت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية، وذكرت العالم بأننا لسنا أمام زعيم ديمقراطي، ثم جاء تذكير جديد للعالم بشخصية ولي العهد إم بي إس، مع صدور التقارير التي تحدثت عن تنصته على الهاتف الشخصي لمالك ورئيس شركة أمازون جيف بوزيس".


وأوضح أنه "إلى عهد قريب، كانت الرياضة الأشهر في السعودية هي سباق الجمال، ولكن في الشهور الأخيرة، وكجزء من التغير الذي تشهده المملكة دخلت منافسات كرة القدم وسباق السيارات، مما ساهم بزيادة أعداد السياح".


وختم بالقول بأن "السعودية دفعت ما قيمته 120 مليون يورو لمدة عامين من أجل استضافة الدوري الإسباني، بحضور أربعة فرق إسبانية شهيرة: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، فالنسيا، ويأتي ذلك جزءا من حملة سعودية لجلب الدعم الغربي للمملكة، حتى إن السعودية باتت تسمح للنساء بمشاهدة هذه المباريات".


 

 
#اسرائيل #السعودية #تطبيع

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : موقف طريف من بوتين مع رجل امن فلسطيني

فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"

فيديو : كاهن فرعوني ينطق بعد 3 آلاف سنة من تحنيطه

"يديعوت": قدرات حماس العسكرية تطورت في مجال الأنفاق.. وعقبتان كانتا تشغلان المؤسسة الأمنية

معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

فيديو: مشهد لا يصدق.. تسقط من الطابق التاسع لكنها تنهض وتمضي في حال سبيلها!

ابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

524535M

فيديو: العثور على الطفل قصي ابورميلة من بيت حنينا في عبارة مياه بالقدس

غزة تلوح بتبكير استئناف مسيرات العودة

700x414

إصابة 23 مواطنا في بيت حنينا والاحتلال يغلق القدس في اعقاب اختفاء طفل

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة العالقة

نتنياهو وغانتس

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له