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ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة

السبت 25 يناير 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة


رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد تسود أجواء باردة جدًا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . ويسود جو مستقر في كافة المناطق . الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

ويوم الإثنين يكون الجو غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2 شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

5 - تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة و ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.

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