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البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق

الجمعة 24 يناير 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق


واشنطن /سما/

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الجمعة، بأن 34 جنديا جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن 8 جنود نقلوا في السابق إلى ألمانيا للعلاج قد جرى تحويلهم إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، كان قد أوضح أنه "بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

#البنتاغون #الجيش الامريكي #ايران #العراق #اصابات #واشنطن

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